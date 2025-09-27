Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жёлтые зигзаги на дороге меняют правила: пассажиры получают власть, а водители — риск наказания
Разрушение начинается незаметно: вот что делает с мозгом даже пара бокалов в неделю
Парфюмерные динозавры: ароматы, от которых веет прошлым сильнее, чем от старых фотоальбомов
Египетские отели под прицелом: уже закрыты 6 гостиниц, но это лишь вершина айсберга
Под грифом секретно: кто из советских звёзд прибегал к пластике во времена СССР
Лучшая инвестиция в здоровье — не абонемент в зал: как ваш питомец экономит деньги на лекарствах
Последний оплот зимы: уникальный ледник в Альпах бросает вызов климату
Домашний огород превращается в пустыню: главная ошибка, о которой молчат новички
Пятно улыбается вам в лицо: а вы даже не подозреваете, что решение уже лежит на кухне

Никогда не знаешь, кто ждёт за углом: эти пять звёзд были убиты собственными фанатами

3:36
Шоу-бизнес

Иногда восхищение перерастает в одержимость, а любовь — в ненависть, приводя к самым ужасным последствиям. История знает немало случаев, когда люди, чьи лица украшали обложки журналов и чьи голоса звучали из каждого радиоприёмника, становились жертвами тех, кто, казалось бы, должен был их боготворить. The Voice вспомнил пять звёзд, чьи жизни трагически оборвались на пике славы из-за безумия поклонников.

Роза и пистолет
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роза и пистолет

Джон Леннон

Легендарный музыкант, символ мира и добра, был убит своим фанатом Марком Чепменом в 1980 году. Чепмен, желая обрести славу, подошёл к Леннону за автографом, а затем выстрелил ему в спину. Мотивы убийцы были сложны: от желания прославиться до ненависти к песне "Imagine", которую он считал лицемерной. Чепмен был приговорён к пожизненному заключению и неоднократно получал отказы в условно-досрочном освобождении.

Кристина Гримми

Молодая и талантливая певица, участница шоу "Голос", была убита в 2016 году во время автограф-сессии. 27-летний Кевин Джеймс Лойбл, одержимый певицей, приехал на встречу с двумя пистолетами и ножом. Он выстрелил в Гримми трижды. Брат певицы попытался остановить убийцу, но тот покончил с собой. Гримми скончалась через несколько часов.

Джанни Версаче

Знаменитый модельер был убит в 1997 году серийным убийцей Эндрю Кьюнененом. Преступник, который ранее убил ещё четверых человек, выстрелил Версаче дважды в голову возле его дома в Майами. Кьюненен утверждал, что был знаком с дизайнером и даже близко с ним дружил, но позже выяснилось, что это была лишь одержимость, породившая такие фантазии. Убийца покончил с собой, когда его окружила полиция.

Селена

Популярная американская певица мексиканского происхождения, ставшая иконой стиля и первой латиноамериканской звездой, покорившей мейнстрим, была убита в 1995 году. Её убийцей стала Иоланда Сальдивар, которая возглавляла фан-клуб певицы, а затем стала менеджером её бутиков. Конфликт возник из-за мошенничества Сальдивар с деньгами. Она заманила Селену в номер отеля, где произошла ссора, и выстрелила ей в спину. Сальдивар была приговорена к пожизненному заключению.

Ребекка Шеффер

Актриса, ставшая звездой ситкома "Моя сестра Сэм", была убита в 1989 году. Её карьера стремительно развивалась, но была оборвана 18 июля. В тот день 21-летняя Ребекка стала жертвой своего одержимого поклонника Роберта Джона Бардо, который преследовал её на протяжении трёх лет. Он использовал частного детектива, чтобы узнать её адрес, и однажды пришёл к ней домой с оружием. В момент нападения актриса успела произнести: "Почему? Почему?", что стало последними словами, запомнившимися многим.

Бардо был приговорён к пожизненному заключению, а его действия вызвали общественный резонанс, который привёл к созданию Закона о защите личной информации. Этот закон сделал уголовно наказуемым разглашение данных о частных лицах из государственных реестров, что стало важным шагом в борьбе с преследованием знаменитостей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Садоводство, цветоводство
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Новости спорта
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Арктика тает, а Москва мёрзнет: почему глобальное потепление превращает зиму в катастрофу
Наука и техника
Арктика тает, а Москва мёрзнет: почему глобальное потепление превращает зиму в катастрофу
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Последние материалы
Союзники против правил: кошка с собакой становятся лучшими друзьями — рецепт мира под одной крышей
Коробка передач на грани: один забытый фильтр может стоить сотен тысяч рублей
Тур без билетов: почему самые яркие впечатления достаются бесплатно
Белые кристаллы из аптечки обгоняют удобрения: огурцы плодоносят даже в прохладной теплице
Супер-стейк по супер-цене в США: фермеры и потребители нашли головную боль
Воздушные, как облака: секретная пропорция ингредиентов для идеальных булочек — рецепт для духовки
Стрелка зависла, но мышцы кипят: скрытый прогресс, который весы не покажут
Никогда не знаешь, кто ждёт за углом: эти пять звёзд были убиты собственными фанатами
Раскрываем главный секрет роста мышц: вот почему дни отдыха важнее тренировок
Главный убийца XXI века: мир ждут 18,6 млн смертей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.