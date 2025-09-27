Никогда не знаешь, кто ждёт за углом: эти пять звёзд были убиты собственными фанатами

Иногда восхищение перерастает в одержимость, а любовь — в ненависть, приводя к самым ужасным последствиям. История знает немало случаев, когда люди, чьи лица украшали обложки журналов и чьи голоса звучали из каждого радиоприёмника, становились жертвами тех, кто, казалось бы, должен был их боготворить. The Voice вспомнил пять звёзд, чьи жизни трагически оборвались на пике славы из-за безумия поклонников.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роза и пистолет

Джон Леннон

Легендарный музыкант, символ мира и добра, был убит своим фанатом Марком Чепменом в 1980 году. Чепмен, желая обрести славу, подошёл к Леннону за автографом, а затем выстрелил ему в спину. Мотивы убийцы были сложны: от желания прославиться до ненависти к песне "Imagine", которую он считал лицемерной. Чепмен был приговорён к пожизненному заключению и неоднократно получал отказы в условно-досрочном освобождении.

Кристина Гримми

Молодая и талантливая певица, участница шоу "Голос", была убита в 2016 году во время автограф-сессии. 27-летний Кевин Джеймс Лойбл, одержимый певицей, приехал на встречу с двумя пистолетами и ножом. Он выстрелил в Гримми трижды. Брат певицы попытался остановить убийцу, но тот покончил с собой. Гримми скончалась через несколько часов.

Джанни Версаче

Знаменитый модельер был убит в 1997 году серийным убийцей Эндрю Кьюнененом. Преступник, который ранее убил ещё четверых человек, выстрелил Версаче дважды в голову возле его дома в Майами. Кьюненен утверждал, что был знаком с дизайнером и даже близко с ним дружил, но позже выяснилось, что это была лишь одержимость, породившая такие фантазии. Убийца покончил с собой, когда его окружила полиция.

Селена

Популярная американская певица мексиканского происхождения, ставшая иконой стиля и первой латиноамериканской звездой, покорившей мейнстрим, была убита в 1995 году. Её убийцей стала Иоланда Сальдивар, которая возглавляла фан-клуб певицы, а затем стала менеджером её бутиков. Конфликт возник из-за мошенничества Сальдивар с деньгами. Она заманила Селену в номер отеля, где произошла ссора, и выстрелила ей в спину. Сальдивар была приговорена к пожизненному заключению.

Ребекка Шеффер

Актриса, ставшая звездой ситкома "Моя сестра Сэм", была убита в 1989 году. Её карьера стремительно развивалась, но была оборвана 18 июля. В тот день 21-летняя Ребекка стала жертвой своего одержимого поклонника Роберта Джона Бардо, который преследовал её на протяжении трёх лет. Он использовал частного детектива, чтобы узнать её адрес, и однажды пришёл к ней домой с оружием. В момент нападения актриса успела произнести: "Почему? Почему?", что стало последними словами, запомнившимися многим.

Бардо был приговорён к пожизненному заключению, а его действия вызвали общественный резонанс, который привёл к созданию Закона о защите личной информации. Этот закон сделал уголовно наказуемым разглашение данных о частных лицах из государственных реестров, что стало важным шагом в борьбе с преследованием знаменитостей.