Тревожный звонок: почему брак Ксении Бородиной и Николая Сердюкова трещит по швам

Продюсер Сергей Дворцов заявил о вероятном расторжении брака между телеведущей Ксенией Бородиной и блогером Николаем Сердюковым.
По его информации, союз знаменитостей, заключённый в июне 2025 года, переживает серьёзный кризис.
Дворцов отметил снижение активности пары в социальных сетях как признак проблем в отношениях.
"В звёздной тусовке уже поговаривают, что брак реально трещит по швам", — цитируют продюсера "Страсти".
Он опроверг версии о занятости звёзд или беременности Бородиной.
Напомним, торжественная церемония бракосочетания состоялась на вилле Микетти при ограниченном круге гостей. Бородина и Сердюков официально оформили отношения после непродолжительного романа.
В настоящее время сами знаменитости не комментируют слухи о возможном разводе.
