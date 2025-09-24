Тревожный звонок: почему брак Ксении Бородиной и Николая Сердюкова трещит по швам

Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов заявил о вероятном расторжении брака между телеведущей Ксенией Бородиной и блогером Николаем Сердюковым.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ксении Бородиной, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Бородина

По его информации, союз знаменитостей, заключённый в июне 2025 года, переживает серьёзный кризис.

Дворцов отметил снижение активности пары в социальных сетях как признак проблем в отношениях.

"В звёздной тусовке уже поговаривают, что брак реально трещит по швам", — цитируют продюсера "Страсти".

Он опроверг версии о занятости звёзд или беременности Бородиной.

Напомним, торжественная церемония бракосочетания состоялась на вилле Микетти при ограниченном круге гостей. Бородина и Сердюков официально оформили отношения после непродолжительного романа.

В настоящее время сами знаменитости не комментируют слухи о возможном разводе.