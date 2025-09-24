Неожиданный подкат: Вера Брежнева прислала Славе Комиссаренко пикантное сообщение

Певица Вера Брежнева поинтересовалась у белорусского комика Славы Комиссаренко, свободно ли его сердце в личных сообщениях в соцсетях.
Слава Комиссаренко похвастался тем, что им заинтересовалась Вера Брежнева. Эк-солистка группы "ВИА Гра" написала комику пикантное сообщение. Певица спросила у юмориста, встречается ли он с кем-нибудь.
Комиссаренко отреагировал на вопрос истерическим смехом. Тогда Брежнева прислала ему голосовое сообщение, в котором повторила свой вопрос. Звезда объяснила, что записывать кружочек ему не стала, так как у неё "нетоварный вид".
Вера, по словам комика, пояснила свой интерес тем, что он понравился одной из её подруг. Она заверила, что предложение в силе.
Комиссаренко совсем растерялся от неожиданного подката и ответил звезде голосовым сообщением, полным уважения и почтения. От смущения он стал называть певицу на "вы".
Слава объяснил, что Брежнева сама настояла на том, чтобы он рассказал об этом случае на своих стендап-шоу.
Ранее сообщалось, что Вера Брежнева забыла слова песни на своём концерте.
Уточнения
Ве́ра Бре́жнева (при рождении — Ве́ра Ви́кторовна Галушка, укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область) — украинская поп-певица, актриса, телеведущая. Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» (2003—2007).
