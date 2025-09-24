Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ноль на термометре — ноль сцепления: когда летняя резина перестаёт работать
Не вы выбираете собаку, а ваши гены: раскрыта главная тайна многовековой дружбы человека и пса
Тайный резерв электромобиля: почему не стоит бояться нулевого заряда — новое исследование
Средиземноморская головоломка: как скоро тектонический разлом разделит Турцию и Ближний Восток
Греция удивит: путешественник открыл 3 острова мечты и 2 полных разочарования
Копеечное средство с кухни сделает роллы как в ресторане: бамбуковый коврик можно выбрасывать
Сосна, которая переживает поколения: как маленькое деревце доживает до 150 лет
Ложка к ложке — и здоровье меняется: замена привычки становится шансом на долгую жизнь
Культурный день в Москве дешевле похода в кино: как уложиться в 1000 рублей и увидеть всё главное

Неожиданный подкат: Вера Брежнева прислала Славе Комиссаренко пикантное сообщение

1:15
Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева поинтересовалась у белорусского комика Славы Комиссаренко, свободно ли его сердце в личных сообщениях в соцсетях.

Певица Вера Брежнева
Фото: ВК-аккаунт Веры Брежневой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Вера Брежнева

Слава Комиссаренко похвастался тем, что им заинтересовалась Вера Брежнева. Эк-солистка группы "ВИА Гра" написала комику пикантное сообщение. Певица спросила у юмориста, встречается ли он с кем-нибудь.

Комиссаренко отреагировал на вопрос истерическим смехом. Тогда Брежнева прислала ему голосовое сообщение, в котором повторила свой вопрос. Звезда объяснила, что записывать кружочек ему не стала, так как у неё "нетоварный вид".

Вера, по словам комика, пояснила свой интерес тем, что он понравился одной из её подруг. Она заверила, что предложение в силе.

Комиссаренко совсем растерялся от неожиданного подката и ответил звезде голосовым сообщением, полным уважения и почтения. От смущения он стал называть певицу на "вы".

Слава объяснил, что Брежнева сама настояла на том, чтобы он рассказал об этом случае на своих стендап-шоу.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева забыла слова песни на своём концерте.

Уточнения

Ве́ра Бре́жнева (при рождении — Ве́ра Ви́кторовна Галушка, укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область) — украинская поп-певица, актриса, телеведущая. Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» (2003—2007).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лавров показал большой палец: вот что на самом деле решили Россия и США
Мир. Новости мира
Лавров показал большой палец: вот что на самом деле решили Россия и США
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Авто
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Последние материалы
Тайный резерв электромобиля: почему не стоит бояться нулевого заряда — новое исследование
Средиземноморская головоломка: как скоро тектонический разлом разделит Турцию и Ближний Восток
Копеечное средство с кухни сделает роллы как в ресторане: бамбуковый коврик можно выбрасывать
Греция удивит: путешественник открыл 3 острова мечты и 2 полных разочарования
Неожиданный подкат: Вера Брежнева прислала Славе Комиссаренко пикантное сообщение
Сосна, которая переживает поколения: как маленькое деревце доживает до 150 лет
Ложка к ложке — и здоровье меняется: замена привычки становится шансом на долгую жизнь
Культурный день в Москве дешевле похода в кино: как уложиться в 1000 рублей и увидеть всё главное
Вся хитрость в сметане: рецепт быстрых круассанов без дрожжей, которые получатся у каждого
Белый трон смеётся над вами: хитрость с подручными средствами спасает даже старый унитаз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.