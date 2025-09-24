Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Третий секрет похудения: почему без этого диета и спорт не работают — новое исследование
Шоколадный мусс без сливок и лишних калорий: секрет в одном ингредиенте
Банки неожиданно смягчились: штрафы за просрочку начали прощать
Чайная ложка вместо завода: как крошечный материал очищает воду для целого города
Тихий враг мозга: как не пропустить первые признаки инсульта
Клопы роют себе могилу: природа готовит удар, который им уже не пережить
Живот тает без тренажёров: простая схема, которую брали на вооружение спецподразделения
Комбинация скидок делает бензин дешевле: как совместить бонусы и акции
Кристофер Нолан возглавил Гильдию режиссёров Америки: почему это выгодно для кинотеатров

Суд оставил иск к Пугачёвой без движения: что требует истец и в чём суть претензий

0:58
Шоу-бизнес

Савеловский районный суд Москвы оставил без движения иск адвоката Александра Трещёва к певице Алле Пугачёвой. Материальное требование к артистке составляет 1,5 миллиарда рублей.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Истец, являющийся ветераном боевых действий в Афганистане, ссылается на интервью Пугачёвой журналистке Екатерине Гордеевой*.

По его мнению, высказывания артистки порочат президента, армию и правоохранительные органы России. Также он усмотрел оскорбление российского народа в её положительной оценке первого президента самопровозглашённой Ичкерии** Джохара Дудаева.

Трещёв просит суд признать эти утверждения не соответствующими действительности. Как пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, у истца есть время на устранение недостатков для принятия иска к производству. 

* признана в России иностранным агентом по решению Минюста

 ** террористическая организация, запрещённая в России

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Еда и рецепты
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова Прикоснитесь к тайне ночи: тьма пробуждает скрытые резервы памяти и воображения Игорь Буккер Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Последние материалы
Банки неожиданно смягчились: штрафы за просрочку начали прощать
Чайная ложка вместо завода: как крошечный материал очищает воду для целого города
Суд оставил иск к Пугачёвой без движения: что требует истец и в чём суть претензий
Тихий враг мозга: как не пропустить первые признаки инсульта
Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу
Клопы роют себе могилу: природа готовит удар, который им уже не пережить
Живот тает без тренажёров: простая схема, которую брали на вооружение спецподразделения
Комбинация скидок делает бензин дешевле: как совместить бонусы и акции
Кристофер Нолан возглавил Гильдию режиссёров Америки: почему это выгодно для кинотеатров
Китай встречает не всех: один старый штамп в паспорте рушит планы на отдых
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.