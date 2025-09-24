Суд оставил иск к Пугачёвой без движения: что требует истец и в чём суть претензий

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Савеловский районный суд Москвы оставил без движения иск адвоката Александра Трещёва к певице Алле Пугачёвой. Материальное требование к артистке составляет 1,5 миллиарда рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Истец, являющийся ветераном боевых действий в Афганистане, ссылается на интервью Пугачёвой журналистке Екатерине Гордеевой*.

По его мнению, высказывания артистки порочат президента, армию и правоохранительные органы России. Также он усмотрел оскорбление российского народа в её положительной оценке первого президента самопровозглашённой Ичкерии** Джохара Дудаева.

Трещёв просит суд признать эти утверждения не соответствующими действительности. Как пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, у истца есть время на устранение недостатков для принятия иска к производству.

* признана в России иностранным агентом по решению Минюста

** террористическая организация, запрещённая в России