Суд оставил иск к Пугачёвой без движения: что требует истец и в чём суть претензий

Савеловский районный суд Москвы оставил без движения иск адвоката Александра Трещёва к певице Алле Пугачёвой. Материальное требование к артистке составляет 1,5 миллиарда рублей.
Истец, являющийся ветераном боевых действий в Афганистане, ссылается на интервью Пугачёвой журналистке Екатерине Гордеевой*.
По его мнению, высказывания артистки порочат президента, армию и правоохранительные органы России. Также он усмотрел оскорбление российского народа в её положительной оценке первого президента самопровозглашённой Ичкерии** Джохара Дудаева.
Трещёв просит суд признать эти утверждения не соответствующими действительности. Как пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, у истца есть время на устранение недостатков для принятия иска к производству.
* признана в России иностранным агентом по решению Минюста
** террористическая организация, запрещённая в России
