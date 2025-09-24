Александр Васильев вспоминает Клаудию Кардинале: как умерла великая актриса?

Историк моды Александр Васильев почтил память покойной актрисы Клаудии Кардинале.
Александр Васильев не прошёл мимо новости о смерти итальянской актрисы Клаудии Кардинале, которая скончалась в возрасте 87 лет.
Экс-ведущий "Модного приговора" с восхищением отозвался о кинодиве Италии. Свой пост он сопроводил снимками актрисы.
"Стройная и утончённая, стильная и обаятельная, талантливая и красивая, привлекательная и успешная — от нас улетела прекрасная Клаудиа Кардинале", — написал эксперт моды в социальных сетях.
Васильев похвастался тем, что в его коллекции хранятся два наряда Клаудии. Платья актрисы, по словам историка моды, находятся в Литве.
Причины смерти Клаудии не называются. Возможно, в силу почтенного возраста Клаудия болела. Артистки не стало под Парижем. Агент Кардинале уверяет, что она умерла в окружении детей.
Актриса прожила насыщенную жизнь. На её счету более ста ролей в различных кинопроектах. Партнёрами красавицы были Ален Делон, Марчелло Мастроянни, Генри Фонда и многие другие.
Уточнения
Кла́удия Кардина́ле (итал. Claudia Cardinale; имя при рождении — Клод Жозефин Роз Кардинале (итал. Claude Josephine Rose Cardinale); 15 апреля 1938, Хальк-эль-Уэд, Тунис, Французский протекторат Тунис — 23 сентября 2025, Немур, метрополия Франции) — итальянская киноактриса.
