Гуф отпраздновал 46-летие на теплоходе: сколько рэпер потратил на роскошный праздник

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) отметил свой 46-й день рождения масштабным мероприятием в Москве. Празднование прошло на эксклюзивном дизайнерском теплоходе "Морис", аренда которого стала основной статьёй расходов.

Фото: instagram by личный аккаунт Гуфа в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гуф

По информации Telegram-канала SHOT, пятичасовой круиз обошёлся артисту в 1,5 миллиона рублей, однако Гуф продлил его до шести часов.

Организация фуршета с элитными алкогольными напитками потребовала ещё 1,5 миллиона рублей. Развлекательная программа, включающая работу диджея и технического персонала, стоила 300-400 тысяч рублей.

Кульминацией вечера стало совместное выступление именинника с рэпером Бастой и другими музыкантами. Гости исполнили популярные хиты в формате караоке.

Среди приглашённых присутствовали группа HammAli & Navai, блогер Алёна Водонаева и другие медийные персоны.