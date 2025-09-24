Гуф отпраздновал 46-летие на теплоходе: сколько рэпер потратил на роскошный праздник

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) отметил свой 46-й день рождения масштабным мероприятием в Москве. Празднование прошло на эксклюзивном дизайнерском теплоходе "Морис", аренда которого стала основной статьёй расходов.

По информации Telegram-канала SHOT, пятичасовой круиз обошёлся артисту в 1,5 миллиона рублей, однако Гуф продлил его до шести часов.

Организация фуршета с элитными алкогольными напитками потребовала ещё 1,5 миллиона рублей. Развлекательная программа, включающая работу диджея и технического персонала, стоила 300-400 тысяч рублей.

Кульминацией вечера стало совместное выступление именинника с рэпером Бастой и другими музыкантами. Гости исполнили популярные хиты в формате караоке.

Среди приглашённых присутствовали группа HammAli & Navai, блогер Алёна Водонаева и другие медийные персоны. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
