Актёр Александр Панкратов-Чёрный обратился к поклонникам на фоне слухов о госпитализации в реанимацию.
76-летний артист записал видео в социальных сетях, в котором назвал бредом сообщения об ухудшении состояния.
"Дорогие мои зрители, очень вас прошу, не обращайте внимание на все сообщения интернета о моей персоне. Всё это чепуха и бред полный," — заверил звезда театра и кино.
Актёр также прочитал красивые стихи собственного сочинения.
"Не ищите меня в поднебесье,
Не теряйте меня на земле.
Я слова собираю для песен,
О любви, о добре, о тепле", — продекламировал народный артист России.
В СМИ писали, ссылаясь на представителей Курганской филармонии, что Панкратова-Чёрного перевели в реанимацию. Слухи стали множится после того, как актёра на сцене заменил его коллега.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.