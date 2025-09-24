Панкратов-Чёрный в реанимации? Актёр вышел на связь после тревожных новостей

Актёр Александр Панкратов-Чёрный обратился к поклонникам на фоне слухов о госпитализации в реанимацию.

Актёр Александр Панкратов-Чёрный

76-летний артист записал видео в социальных сетях, в котором назвал бредом сообщения об ухудшении состояния.

"Дорогие мои зрители, очень вас прошу, не обращайте внимание на все сообщения интернета о моей персоне. Всё это чепуха и бред полный," — заверил звезда театра и кино.

Актёр также прочитал красивые стихи собственного сочинения.

"Не ищите меня в поднебесье,

Не теряйте меня на земле.

Я слова собираю для песен,

О любви, о добре, о тепле", — продекламировал народный артист России.

В СМИ писали, ссылаясь на представителей Курганской филармонии, что Панкратова-Чёрного перевели в реанимацию. Слухи стали множится после того, как актёра на сцене заменил его коллега.