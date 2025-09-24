Иракли столкнулся с равнодушием: певец о случае в детском саду и реакции родителей

Певец Ираклий Пирцхалава заявил об инциденте с физическим воздействием на ребёнка в детском саду, который посещает его сын. По словам артиста, воспитательница подняла руку на сверстника его наследника, после чего сын заступился за товарища.

Фото: soccer.ru by Elena Rybakova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ираклий Пирцхалава

Исполнителя удивила не столько сама ситуация, сколько реакция родительского сообщества.

"Когда мы начали говорить об этом в родительском чате, то большая часть родителей встали на сторону воспитательницы", — рассказал Пирцхалава.

Эта позиция вызвала у него недоумение.

Певец категорически осудил применение физической силы в воспитательном процессе. Он связал произошедшее с устаревшими подходами, которые сохраняются в обществе.

"Это проблема нашего общества, потому что есть люди, которые считают, что "по-старинке" — это нормально", — пояснил свою позицию артист.

Пирцхалава подчеркнул важность защиты детей от любых форм насилия и необходимость изменения общественного сознания в этом вопросе.