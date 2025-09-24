Иракли столкнулся с равнодушием: певец о случае в детском саду и реакции родителей

Певец Ираклий Пирцхалава заявил об инциденте с физическим воздействием на ребёнка в детском саду, который посещает его сын. По словам артиста, воспитательница подняла руку на сверстника его наследника, после чего сын заступился за товарища.
Исполнителя удивила не столько сама ситуация, сколько реакция родительского сообщества.
"Когда мы начали говорить об этом в родительском чате, то большая часть родителей встали на сторону воспитательницы", — рассказал Пирцхалава.
Эта позиция вызвала у него недоумение.
Певец категорически осудил применение физической силы в воспитательном процессе. Он связал произошедшее с устаревшими подходами, которые сохраняются в обществе.
"Это проблема нашего общества, потому что есть люди, которые считают, что "по-старинке" — это нормально", — пояснил свою позицию артист.
Пирцхалава подчеркнул важность защиты детей от любых форм насилия и необходимость изменения общественного сознания в этом вопросе.
