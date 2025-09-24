Чиара Феррагни под судом: обвинение в мошенничестве с праздничным тортом шокировало общественность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:32
Шоу-бизнес

Модель Чиара Феррагни оказалась в центре скандала с мошенничеством по делу о торте и неудачной благотворительности. Участие 70-летней женщины шокировало всех!

торты
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info
торты

23 сентября стартовал процесс против Чиары Феррагни, обвиняемой в мошенничестве вместе с двумя другими людьми по делу о праздничном торте "Pandoro Pink Christmas" и шоколадных яйцах "Dolci Preziosi".

К удивлению присутствующих, среди участников предварительного слушания появилась 70-летняя женщина Адриана ди Авеллино, купившая торт, полагая, что поддерживает благотворительную акцию. Женщина, представляемая адвокатом Джулией Ченчиярелли, заявила ущерб примерно в 500 евро. Однако вероятно, что она примет экономическое соглашение вне процесса и не станет гражданской стороной.

"Она думала, что участвует в сборе средств", пояснила адвокат. Только в апреле выяснилось, что благотворительность не удалась.

Потребительница сохранила фотографию покупки и впоследствии обратилась с жалобой. Сегодняшнее заседание было закрытым и техническим: Феррагни отсутствовала, однако намерена присутствовать на последующих встречах, чтобы защитить себя от обвинений.

Среди присутствовавших подсудимых были бывший сотрудник Фабио Мария Дамато и Франческо Каннило, президент компании Cerealitalia-ID. Изначально была вовлечена также Алешандра Балокко, генеральный директор кондитерской фирмы, недавно скончавшаяся.

Следующее заседание назначено на 4 ноября. Тогда судья третьей уголовной инстанции Ильо Маннуччи Пакини решит, допускать ли гражданских истцов, включая две ассоциации потребителей: Casa del Consumatore и Adicu. Ассоциация Codacons, первоначально подавшая жалобу, отозвала свою просьбу после соглашения с Феррагни.

По данным прокуратуры, с 2021 по 2022 годы цифровая предпринимательница и её сообвиняемые получили несправедливые прибыли около 2,2 миллиона евро. Но не только. Они также якобы заставили покупателей поверить, что часть выручки будет направлена на благотворительные цели. Феррагни же уже пожертвовала в общей сложности 3,4 миллиона евро и отвергает обвинения.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
