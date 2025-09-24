Сын Иды Галич рвётся в блогеры: почему звезда не хочет делать из сына медийную фигуру

Блогер Ида Галич рассказала, почему не спешит вовлекать пятилетнего сына Леона в блогерскую деятельность.
Ида Галич опубликовала в социальных сетях фото сына Леона, отметив, что с каждым днём её любовь к наследнику только крепнет.
Она берёт мальчика с собой на съёмки сериала "Чудо", в котором Ида сыграет некую королеву марафонов, образ которой напомнил публике Елену Блиновскую.
Галич отметила, что Леон рвётся уже пойти по стопам мамы, однако она не торопится делать из сына публичную фигуру.
"Мне что-то пока вообще не хочется, чтобы он погружался в такую сложную для детской психики сферу. Посмотрим. Поживём. Понаблюдаем", — написала Ида в своём Telegram-канале.
После рождения дочки Тани жизнь Иды стала непростой. Ей приходится совмещать материнство, блогерскую и актёрскую работу.
Ранее Ида Галич высказалась о музыкальном конкурсе "Интервидение", назвав своего фаворита.
Уточнения
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.