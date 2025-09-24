Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запах не всегда выдаёт: скрытые сигналы, что мясо давно потеряло свежесть
Два простых правила превращают обычный лук севок в гарантированный урожай
Тайны 90-х глазами Юрия Быкова: от нищеты до насилия – личный опыт режиссёра
Яркий овощ продлевает жизнь: неожиданный союзник против атеросклероза
Вьетнам без прикрас: какие локации стоит увидеть, если Нячанг уже не удивляет
Уход становится минным полем: один неверный шаг в составе — и прыщи возвращаются снова
В Госдуме ответили на слова Трампа о возможности Киева вернуть территории
Ваш сад не простит промедления: укрытия, которые спасут урожай от морозов
Игра по упрощённым правилам заканчивается: самозанятых готовят к новой модели

Шоу продолжается? Трамп обрушился с критикой на ABC за возвращение Джимми Киммела

1:06
Шоу-бизнес

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телекомпанию ABC за восстановление в эфире программы Джимми Киммела. На своей платформе Truth Social он назвал руководство канала "настоящими лузерами".

Дональд Трамп
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Дональд Трамп

Трамп заявил, что шоу представляет собой "демократический мусор" и может рассматриваться как незаконный вклад в предвыборную кампанию.

"Думаю, мы это протестируем. В прошлый раз, когда я их атаковал, они заплатили мне 16 миллионов", — написал президент, намекая на иск к ABC.

Решение о возвращении программы было принято после переговоров между руководством Disney и Киммелом. Телекомпания пояснила, что временное отключение эфира было вызвано необходимостью снизить накал страстей вокруг комментариев ведущего.

При этом крупные медиагруппы Sinclair и Nexstar продолжают блокировать трансляцию шоу в своих регионах. Ранее председатель Федеральной комиссии по связи Брендан Карр назвал высказывания Киммела "недопустимыми" и призвал к ответным мерам.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Военные новости
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Последние материалы
Вьетнам без прикрас: какие локации стоит увидеть, если Нячанг уже не удивляет
Шоу продолжается? Трамп обрушился с критикой на ABC за возвращение Джимми Киммела
Уход становится минным полем: один неверный шаг в составе — и прыщи возвращаются снова
Айгуль Халимова: тренер должен уметь говорить на разных языках фитнеса
В Госдуме ответили на слова Трампа о возможности Киева вернуть территории
Секреты работы с AWS: что стоит за успешными проектами Романа Дубинина
Ваш сад не простит промедления: укрытия, которые спасут урожай от морозов
АвтоВАЗ сбавляет обороты: что на самом деле означает сокращённая неделя
Игра по упрощённым правилам заканчивается: самозанятых готовят к новой модели
Старые средства калечат ткани: чем грозит неправильное применение йода и зелёнки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.