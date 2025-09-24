Шоу продолжается? Трамп обрушился с критикой на ABC за возвращение Джимми Киммела

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телекомпанию ABC за восстановление в эфире программы Джимми Киммела. На своей платформе Truth Social он назвал руководство канала "настоящими лузерами".

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Дональд Трамп

Трамп заявил, что шоу представляет собой "демократический мусор" и может рассматриваться как незаконный вклад в предвыборную кампанию.

"Думаю, мы это протестируем. В прошлый раз, когда я их атаковал, они заплатили мне 16 миллионов", — написал президент, намекая на иск к ABC.

Решение о возвращении программы было принято после переговоров между руководством Disney и Киммелом. Телекомпания пояснила, что временное отключение эфира было вызвано необходимостью снизить накал страстей вокруг комментариев ведущего.

При этом крупные медиагруппы Sinclair и Nexstar продолжают блокировать трансляцию шоу в своих регионах. Ранее председатель Федеральной комиссии по связи Брендан Карр назвал высказывания Киммела "недопустимыми" и призвал к ответным мерам.