Такого не ждал никто: замок Пугачёвой и Галкина* может обрести совсем другое предназначение

Шоу-бизнес

Знаменитый замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ), расположенный в подмосковной деревне Грязь, уже давно стал предметом обсуждения россиян. Многие считают, что роскошное жилище, в котором когда-то бурлила жизнь, превратилось в бесполезную постройку.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Депутат Брянской областной думы и лидер движения "Россия Православная" Михаил Иванов выступил с предложением о передаче замка Русской православной церкви. С точки зрения Иванова, это величественное строение идеально подходит для преобразования в православный храм.

Депутат выразил мнение о необходимости убрать готические элементы, такие как башни и скульптуры драконов, заменив их на традиционные золотые купола и символику православия.

По словам Иванова, планируется не только изменить внешний вид здания, но и создать в нём новые пространства, включая не только храм, но и воскресную школу, библиотеку и социальный центр, что позволит сделать его значимым духовным и культурным центром для местного сообщества. Об этом сообщает NEWS.ru.