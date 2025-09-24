Киммел против цензуры: за что ведущий извинился в первом монологе после возвращения

Телеведущий Джимми Киммел вернулся в эфир на канале ABC после недельного перерыва. Причиной паузы стали его комментарии относительно убийства консервативного активиста Чарли Кирка, которые сочли несоответствующими моменту.

Фото: commons.wikimedia.org by Erin Scott, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джимми Киммел

В более чем 15-минутном монологе Киммел затронул тему свободы слова. Он подчеркнул, что не имел намерения обесценивать трагедию.

"Никогда не было моим намерением высмеивать убийство молодого человека", — заявил ведущий.

Он также подверг критике заявления председателя Федеральной комиссии по связи Брендана Карра, назвав их "неамериканской цензурой".

Компания Disney, владеющая ABC, подтвердила возвращение шоу после "вдумчивых переговоров" с ведущим.

При этом телевизионные группы Nexstar и Sinclair продолжат заменять программу Киммела собственными новостями в своих регионах. Они ожидают гарантий, что эфир будет содержать уважительный диалог.