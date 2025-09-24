Алсу открыла глаза на мужские измены: певица рассуждает на больную тему

Певица Алсу высказалась о поведении мужчин, которые изменяют своим жёнам.

Фото: Инстаграм певицы Алсу by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Алсу

Алсу, которая развелась с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, после 18 лет брака, назвала измены неувядающей темой. Она отметила, что в её окружении на неверность смотрят по-разному. Кто-то считает такое поведение проявлением инстинкта, кто-то винит изменщиков в незрелости.

"Мудрая женщина должна закрыть глаза и сохранить семью", — привела звезда ещё один аргумент по поводу предательства в браке.

Исполнительница хита "Зимний сон" не согласна с таким мнением.

Она отметила, что человек обладает интеллектом, в отличие от животных, поэтому он должен делать осознанный выбор, а не идти на поводу у инстинкта.

"А если любовь ушла — можно уйти честно. Без боли, без предательства, без тайных игр", — написала певица в социальных сетях.

Алсу призналась, что ей хочется отношений, в который есть чистота и доверие.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.

