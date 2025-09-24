Анастасия Волочкова в рехабе: балерина начала сложный путь к восстановлению

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Волочкова показала снимки из рехаба. Звезда балета заявила, что ей необходима реабилитация.

Балерина Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова опубликовала в социальных сетях фотографии у учреждения под названием "Орто рехаб". Она также показала кадры, на которых уже проходит некие медицинские процедуры, в частности физиотерапию.

"Я нашла невероятное место для моего рехаба, который для меня спасителен и жизненно необходим!" — написала балерина под фото.

Экс-прима Большого театра объяснила, что в Центре она будет восстанавливаться после больших физических нагрузок. Ей займутся специалисты спортивной медицины.

Волочкова пожаловалась на то, что её мышцы и суставы подверглись изменениям с детства. С помощью лечения она надеется продолжить свою танцевальную карьеру.

"Буду делиться результатами моего рехаба", — высказалась звезда.

Ранее Анастасия Волочкова поздравила дочь Ариадну с 20-летием, забыв разногласия с наследницей.

Реабилитационный центр для зависимых (также наркологический центр, или рехаб (сокр. от англ. rehabilitation) — согласно ГОСТу, это организация, занимающаяся физическим, психологическим, социальным и нравственно-духовным восстановлением людей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
