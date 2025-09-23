20 лет Ариадне: Волочкова забыла про разногласия и отметила день рождения дочери

Балерина Анастасия Волочкова поздравила дочку Ариадну с 20-летием, несмотря на то, что наследница её заблокировала.

Фото: Инстаграм Анастасии Волочковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Балерина Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова опубликовала в социальных сетях фото, на котором балерина запечатлена с дочкой в разные периоды жизни. На одном из снимков Ариадна предстала ещё крошечной малышкой, а на другом она уже — взрослая красивая девушка.

В день рождения наследницы экс-прима Большого театра забыла все разногласия с дочерью.

"Сегодня доченьке Ариадне исполняется 20 лет. Как быстро летит время! Я всегда хотела родить дочку. И главную роль в моей жизни исполнила. Материнство", — написала Анастасия под фотографиями.

Волочкова отметила, что после родов очень быстро вернулась к работе. Дочка, по словам балерины, участвовала в её творческих проектах, однако потом передумала идти по стопам матери.

"Выбрала свой путь, далекий от искусства. Теперь она жена и живёт своей взрослой жизнью. Замечательная у меня Ариадна. С днём рождения и меня", — высказалась звезда.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова разругалась с дочкой и матерью. Она обвинила родственниц в том, что они звонят ей только тогда, когда им нужны деньги.