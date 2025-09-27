Обмануть санкции: Ксения Собчак рассказала легальный способ обналичить деньги в Европе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:04
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак придумала, как обзавестись наличными деньгами в странах Европы в условиях жесточайших санкций против граждан РФ. Этот вопрос, по словам звезды, легко решаем. 

Казино
Фото: commons.wikimedia.org by Antoine Taveneaux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Казино

Знаменитость поведала, что следует отправиться в казино и купить там фишек на солидную сумму. В рулетку следует проиграть 50 или 100 долларов, а после этого сдать все фишки назад.

Администрация игорного заведения вынуждена будет выдать передумавшему играть человеку наличные деньги в обмен на фишки. 

Она подчеркнула, что данный способ является абсолютно легальным. 

Такой хитростью она поделилась в шоу "Кстати" в беседе с юмористами Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. 

Ранее сообщалось, что Собчак устроила самую масштабную тусовку звёзд со времён "голой вечеринки".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
