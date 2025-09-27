Обмануть санкции: Ксения Собчак рассказала легальный способ обналичить деньги в Европе

Журналистка Ксения Собчак придумала, как обзавестись наличными деньгами в странах Европы в условиях жесточайших санкций против граждан РФ. Этот вопрос, по словам звезды, легко решаем.

Знаменитость поведала, что следует отправиться в казино и купить там фишек на солидную сумму. В рулетку следует проиграть 50 или 100 долларов, а после этого сдать все фишки назад.

Администрация игорного заведения вынуждена будет выдать передумавшему играть человеку наличные деньги в обмен на фишки.

Она подчеркнула, что данный способ является абсолютно легальным.

Такой хитростью она поделилась в шоу "Кстати" в беседе с юмористами Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым.

