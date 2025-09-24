Парацетамол опасен? Мария Погребняк не знает кому верить — Трампу или врачам

Блогер Мария Погребняк не знает как реагировать на предупреждение Дональда Трампа, который призвал женщин отказаться от употребления парацетамола.

Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Парацетамол, Фармстандарт Курск (Paracetamol) 01

Мария Погребняк не прошла мимо заявлений Дональда Трампа, который уверен, что беременным женщинам противопоказан приём парацетамола. Президент США считает, что этот популярный во всём мире медикамент провоцирует аутизм.

Медики таких заявлений не делали. Парацетамол по-прежнему прописывают беременным. Именно этот препарат всегда считался единственно допустимым средством для снижения температуры у находящихся в положении женщин.

"Новая теория заговора, девочки. Как считаете, кому теперь будут верить больше — Трампу или врачам?" — задалась вопросами Мария.

Ранее сообщалось, что результаты научных исследований гласят, что ибупрофен и парацетамол способны усиливать устойчивость бактерий к антибиотикам.

Уточнения

Парацетамо́л (лат. Paracetamolum), ацетаминофен (англ. acetaminophen) — действующее вещество, анальгетик и антипиретик (оказывает жаропонижающее действие) из группы анилидов. Белый или белый с кремовым или розовым оттенком кристаллический порошок. Легко растворим в спирте, нерастворим в воде.

