Ксения Бородина в шоке: телеведущая обнаружила мужика у спальни дочери

Ксения Бородина очень испугалась, увидев в своём доме Егора Крида. Младшая дочь телеведущей едва не довела маму до инфаркта.
Ксения Бородина рассказала, что дочка устроила ей неприятный сюрприз.
"Вчера поднимаясь по лестнице, обнаружила около спальни младшей вот это. Сказать, что я испугалась это ничего не сказать. Думаю, что за мужик стоит", — рассказала Ксения в социальных сетях.
Выяснилась, что Теона уговорила старшую сестру Марусю заказать ей на маркетплейсе картонного Егора Крида в полный рост.
Ранее сообщалось, что Николай Сердюков хочет отправить старшую дочь Бородиной учиться в Европу.
Уточнения
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.
