Ксения Бородина в шоке: телеведущая обнаружила мужика у спальни дочери

Шоу-бизнес

Ксения Бородина очень испугалась, увидев в своём доме Егора Крида. Младшая дочь телеведущей едва не довела маму до инфаркта.

Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущая Ксения Бородина

Ксения Бородина рассказала, что дочка устроила ей неприятный сюрприз.

"Вчера поднимаясь по лестнице, обнаружила около спальни младшей вот это. Сказать, что я испугалась это ничего не сказать. Думаю, что за мужик стоит", — рассказала Ксения в социальных сетях.

Выяснилась, что Теона уговорила старшую сестру Марусю заказать ей на маркетплейсе картонного Егора Крида в полный рост.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.

