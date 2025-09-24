Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ксения Бородина в шоке: телеведущая обнаружила мужика у спальни дочери

0:44
Шоу-бизнес

Ксения Бородина очень испугалась, увидев в своём доме Егора Крида. Младшая дочь телеведущей едва не довела маму до инфаркта.

Телеведущая Ксения Бородина
Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Ксения Бородина

Ксения Бородина рассказала, что дочка устроила ей неприятный сюрприз.

"Вчера поднимаясь по лестнице, обнаружила около спальни младшей вот это. Сказать, что я испугалась это ничего не сказать. Думаю, что за мужик стоит", — рассказала Ксения в социальных сетях.

Выяснилась, что Теона уговорила старшую сестру Марусю заказать ей на маркетплейсе картонного Егора Крида в полный рост.

Ранее сообщалось, что Николай Сердюков хочет отправить старшую дочь Бородиной учиться в Европу.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Ксения Бородина в шоке: телеведущая обнаружила мужика у спальни дочери
