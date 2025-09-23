Шокирующая история Mia Boyka: как завтрак в Стамбуле обошёлся певице в 7 миллионов рублей

Певица Mia Boyka рассказала, как она в Турции стала жертвой крупной кражи. Звезда стала беднее на солидную сумму.

Фото: ВК-аккаунт Мии Бойки by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Мия Бойка

Mia Boyka пожаловалась на то то, что она лишилась серёг с бриллиантами по 4 карата, бриллиантового креста и кольца дорого бренда. Общая стоимость имущества, по словам знаменитости, составила более 7 миллионов рублей.

Исполнительница хита "Базовый минимум" рассказала, что драгоценности были украдены, когда она ушла на завтрак, оставив вещи в номере отеля Стамбула.

Отсутствие ювелирных украшений она обнаружила уже после отъезда, когда приехала в другую страну. Администрация отеля заявляет, что ничего обнаружить не удалось. Записи с камер видеонаблюдения отеля ей показать отказались.

"В первый день я плакала не один раз — серьги были моими любимыми", — призналась Мия.

Бойка, однако, решила, что это был особый знак для того, чтобы она приобрела себе украшения дороже.

После кражи певица решила, что Москва является самым безопасным городом. Она уверена, что в столице РФ никто не возьмёт оставленную сумку из машины с открытым окном.

