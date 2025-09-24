Загадка Брижит Макрон: журналистка из США начинает расследование, которое может потрясти Францию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:07
Шоу-бизнес

О супруге президента Франции Эмманюэля Макрона ходят упорные слухи, что она родилась мужчиной и впоследствии поменяла пол. Американская журналистка Кэндис Оуэнс уверена, что это правда, и собирается инициировать судебный процесс, чтобы обязать Брижит Макрон пройти экспертизу для определения её первоначального пола. Об этом сообщает EADaily.

Эмманюэль Макрон и Брижит Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by https://www.president.gov.ua/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эмманюэль Макрон и Брижит Макрон

Оуэнс подчёркивает важность того, чтобы результаты экспертизы были проверены независимыми специалистами, ведь только так можно быть уверенными в достоверности полученной информации.

"Тут вам не Франция, где Брижит и Эмманюэль Макрон могут делать, что захотят. Это Америка. Ты не можешь игнорировать требование суда о раскрытии сведений просто потому, что ты лидер другой страны и злишься на то, что ведущая подкаста пользуется правами, гарантированными Первой поправкой", — заявила журналистка.

Стоит отметить, что Эмманюэль Макрон и его жена оспаривают домыслы о смене пола и подали в суд на Оуэнс за клевету.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

