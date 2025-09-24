О супруге президента Франции Эмманюэля Макрона ходят упорные слухи, что она родилась мужчиной и впоследствии поменяла пол. Американская журналистка Кэндис Оуэнс уверена, что это правда, и собирается инициировать судебный процесс, чтобы обязать Брижит Макрон пройти экспертизу для определения её первоначального пола. Об этом сообщает EADaily.
Оуэнс подчёркивает важность того, чтобы результаты экспертизы были проверены независимыми специалистами, ведь только так можно быть уверенными в достоверности полученной информации.
"Тут вам не Франция, где Брижит и Эмманюэль Макрон могут делать, что захотят. Это Америка. Ты не можешь игнорировать требование суда о раскрытии сведений просто потому, что ты лидер другой страны и злишься на то, что ведущая подкаста пользуется правами, гарантированными Первой поправкой", — заявила журналистка.
Стоит отметить, что Эмманюэль Макрон и его жена оспаривают домыслы о смене пола и подали в суд на Оуэнс за клевету.
