Дык Фук покорил Интервидение: Илья Резник знает, что поможет ему стать суперзвездой

1:56
Шоу-бизнес

Победа представителя Вьетнама Дык Фука на конкурсе "Интервидение" вызвала оживлённые обсуждения, и одним из тех, кто поделился своим мнением, стал легендарный поэт Илья Резник. Маэстро уверен, что молодого артиста ждёт блестящее будущее, но при одном важном условии.

Илья Резник
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илья Резник

"Во Вьетнаме у него будет хорошее будущее — абсолютно точно. У него и настоящее там отличное: Дык Фук десять лет назад выиграл "Голос". Вообще, о будущем всегда говорить сложно: как вы понимаете, всё зависит от случая", — приводит слова Резника URA.RU.

Поэт подчеркнул, что невозможно предугадать, какая именно песня станет настоящим хитом и покорит сердца слушателей. Он привёл в пример свой собственный опыт, когда написал "Старинные часы" всего за двадцать минут и даже не мог предположить, что эта композиция обретёт такую популярность.

Илья Рахмиэлевич убеждён, что рождение настоящего хита — это результат совпадения множества факторов.

"Должна быть хорошая аранжировка. Важно, чтобы были хорошие продюсеры. Очень важно, насколько они порядочные, насколько они талантливые, насколько у них фантазия работает. Когда совпадают все компоненты, то происходит рождение большого артиста. Я от всей души желаю, чтобы у Дык Фука всё сложилось", — высказался Резник.

Поэт также поделился, что предсказал победу Дык Фука ещё до финала. Вскоре после того как Резник познакомился с творчеством этого исполнителя, он понял, что именно Дык Фук станет самым ярким участником "Интервидения".

"Я очень рад, что именно этот парень одержал победу. Надеюсь, она откроет ему новые горизонты. Во всяком случае я от всей души ему этого желаю", — добавил Резник.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
