25 лет вместе без штампа: почему Маша Распутина и Виктор Захаров пошли в загс только сейчас

Певица Маша Распутина и предприниматель Виктор Захаров наконец-то узаконили свои отношения после того, как провели вместе 25 лет. Пара решила зарегистрировать брак, хотя долгое время не спешила это сделать. Как рассказал Захаров, причиной задержки стали плотные гастроли Маши, которые не оставляли времени для оформления документов.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маша Распутина

"Честно говоря, мы особо и не рвались в загс, чтобы оформить отношения. Больше 20 лет мы вместе, любим друг друга, и печать в паспорте ничего не поменяла бы, но мы на семейном совете подумали и решили сделать это. Люди и в 80 лет узаконивают отношения. В этом нет ничего странного", — приводит слова Захарова Общественная Служба Новостей.

Супруги выбрали скромное торжество в кругу самых близких друзей, отказавшись от пышных празднований. Они уверены, что сейчас не самое подходящее время для бурного веселья.

Виктор также выразил свою безграничную любовь к Маше, подчеркнув, что с каждым годом его чувства становятся только крепче.

"Кажется, что я её ещё больше полюбил после регистрации. А как не любить такую женщину? Она вечно молодая и стройная! Даст фору любой девице. Такой женщине никогда и ни за что не изменил бы никто. И я не изменял", — добавил супруг Распутиной.