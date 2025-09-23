Спустя два года: Жека открыл сердце новой любви после самоубийства жены — что об этом думают дети

Евгений Григорьев, известный как шансонье Жека, прервал молчание и впервые рассказал о своих отношениях с бэк-вокалисткой Алёной Егоровой. Этот роман стал первым для артиста после тяжёлой утраты — два года назад ушла из жизни его супруга Елизавета Крапивина.

Как признался 58-летний музыкант, их отношения с Алёной развиваются уже около полугода. Избранница певца уже больше года является частью его музыкального коллектива. Жека подчеркнул, что они не спешат оформлять отношения официально.

"Мы не стремимся создать ячейку общества, ценим то, что нам хорошо вместе", — поделился шансонье в беседе со "СтарХитом".

Недавно пара совмещала работу и отдых, выступая на корпоративном мероприятии в Таиланде.

Важным шагом стало знакомство Алёны с детьми Жеки. По словам артиста, дети приняли новую избранницу отца благосклонно и Алёна постепенно выстраивает с ними дружеские отношения.