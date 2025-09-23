Оправдание терроризма? Слова Пугачёвой о Джохаре Дудаеве могут обернуться проверкой в Минюсте

Руководитель проекта "Трезвая Россия" депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев потребовал провести правовой анализ высказываний певицы Аллы Пугачёвой. Поводом стали её слова о первом президенте самопровозглашённой Ичкерии* Джохаре Дудаеве.
Как сообщает RTVI в Telegram, с официальным запросом парламентарий обратился к министру юстиции Константину Чуйченко.
"Положительная характеристика лица, признанного террористом, может содержать признаки оправдания экстремистской или террористической деятельности", — указал Хамзаев.
Напомним, в большом интервью Катерине Гордеевой* Пугачёва высказала положительную оценку в адрес Джохара Дудаева. Артистка назвала его "приличным, интеллигентным и порядочным человеком". В России эти слова вызвали резкую критику и были расценены как предательство.
* "Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещённая в России
** Катерина Гордеева признана в России иностранным агентом по решению Минюста
