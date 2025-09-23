Прорвало в прямом эфире: почему жена Диброва разрыдалась в студии у Малахова, рассказывая о разводе

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина дала эмоциональное интервью журналисту Андрею Малахову. Во время беседы она рассказала о переживаниях, связанных с разводом после 16 лет брака.
При обсуждении переезда из общего дома Диброва не сдержала слёз.
"Мне очень сложно. И до сих пор мне сложно туда приходить, потому что в каждой частичке дома — моя жизнь", — поделилась она.
Супруга телеведущего добавила, что Дибров сознательно отсутствовал во время её отъезда.
Несмотря на эмоциональную нагрузку, Полина считает решение о расставании правильным.
"Если уже решение принято, то нужно идти дальше", — заключила она.
Ранее Диброва сообщала, что супруг обвиняет её в измене.
Информация о предстоящем разводе пары появилась в конце июля. В СМИ утверждалось, что причиной расставания стали новые отношения Полины с бизнесменом Романом Товстиком.
