Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный иск: Галкин* остался должен крупную сумму за электроэнергию
Неидеальная волшебница: как изменили Гермиону Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере
Лишний сантиметр на шее дороже десятка на талии
От Греции до Северной Македонии: европейские золотые визы ничуть не уступают американским
Сбросьте килограмм за неделю: эта техника ходьбы поможет быстро похудеть
Затирка превращается в ловушку для грязи: одно средство справилось там, где остальные сдались
Ваш пёс — ваше живое зеркало: какие черты он незаметно перенял, пока вы не смотрели
Осенний волосопад отменяется: этот секретный ингредиент вернёт шевелюре густоту
Северное сияние сменилось новым курсом: комитет по туризму Мурманской области получил нового главу

Прорвало в прямом эфире: почему жена Диброва разрыдалась в студии у Малахова, рассказывая о разводе

1:02
Шоу-бизнес

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина дала эмоциональное интервью журналисту Андрею Малахову. Во время беседы она рассказала о переживаниях, связанных с разводом после 16 лет брака.

Полина Диброва
Фото: Telegram by Telegram-канал Полины Дибровой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полина Диброва

При обсуждении переезда из общего дома Диброва не сдержала слёз.

"Мне очень сложно. И до сих пор мне сложно туда приходить, потому что в каждой частичке дома — моя жизнь", — поделилась она.

Супруга телеведущего добавила, что Дибров сознательно отсутствовал во время её отъезда.

Несмотря на эмоциональную нагрузку, Полина считает решение о расставании правильным.

"Если уже решение принято, то нужно идти дальше", — заключила она.

Ранее Диброва сообщала, что супруг обвиняет её в измене.

Информация о предстоящем разводе пары появилась в конце июля. В СМИ утверждалось, что причиной расставания стали новые отношения Полины с бизнесменом Романом Товстиком.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Шоу-бизнес
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Последние материалы
Секретная цена Нобелевской премии для Трампа: что от него требуют взамен
Канада vs Россия: самолёт Ан-124 в заложниках большой политики
Турция взяла курс на реформы: Эрдоган дал ультиматум Совбезу ООН
Россия поставила США условие: или мир, или ядерная гонка
Сеул против Тель-Авива: Корея выдала Израилю дипломатический ультиматум
Эликсир молодости варится на кухне: один продукт вернёт коже упругость без уколов
Италия-миротворец: Таяни назвал условие мира на Украине
Трамп против фактов: президент США оскорбил российскую экономику
Нефтяной ультиматум: убедит ли Трамп Орбана бросить российскую нефть
Трамп взорвал бомбу: Россия сильнее, чем вы думаете. Что дальше?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.