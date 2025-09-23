Прорвало в прямом эфире: почему жена Диброва разрыдалась в студии у Малахова, рассказывая о разводе

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина дала эмоциональное интервью журналисту Андрею Малахову. Во время беседы она рассказала о переживаниях, связанных с разводом после 16 лет брака.

Фото: Telegram by Telegram-канал Полины Дибровой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полина Диброва

При обсуждении переезда из общего дома Диброва не сдержала слёз.

"Мне очень сложно. И до сих пор мне сложно туда приходить, потому что в каждой частичке дома — моя жизнь", — поделилась она.

Супруга телеведущего добавила, что Дибров сознательно отсутствовал во время её отъезда.

Несмотря на эмоциональную нагрузку, Полина считает решение о расставании правильным.

"Если уже решение принято, то нужно идти дальше", — заключила она.

Ранее Диброва сообщала, что супруг обвиняет её в измене.

Информация о предстоящем разводе пары появилась в конце июля. В СМИ утверждалось, что причиной расставания стали новые отношения Полины с бизнесменом Романом Товстиком.