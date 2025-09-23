Любовь или пиар? Дана Борисова раскрыла правду об отношениях дочери с продюсером

Телеведущая Дана Борисова публично выразила несогласие с отношениями своей 18-летней дочери Полины Аксёновой с продюсером Артуром Якобсоном.
Борисова предположила, что роман может быть частью пиар-кампании.
"Я допускаю, что это рекламный ход для пиара, так как молодой человек, насколько мне известно, хотел бы раскрутки", — пояснила телеведущая в комментарии для VOICE.
Она также отметила, что её дочь ранее была влюблена в другого человека.
По словам Борисовой, конфликт с дочерью привёл к прекращению общения. Телеведущая сообщила, что Полина начала карьеру в медиасфере без её поддержки.
Ранее дочь Борисовой заявила о начале отношений с 35-летним продюсером Дмитрия Диброва.
Ситуация получила развитие после публикации в СМИ о новом романе Полины Аксёновой. Борисова выразила надежду, что дочь сосредоточится на профессиональном развитии.
Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.