Любовь или пиар? Дана Борисова раскрыла правду об отношениях дочери с продюсером

Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова публично выразила несогласие с отношениями своей 18-летней дочери Полины Аксёновой с продюсером Артуром Якобсоном.

Дана Борисова с дочерью Полиной

Борисова предположила, что роман может быть частью пиар-кампании.

"Я допускаю, что это рекламный ход для пиара, так как молодой человек, насколько мне известно, хотел бы раскрутки", — пояснила телеведущая в комментарии для VOICE.

Она также отметила, что её дочь ранее была влюблена в другого человека.

По словам Борисовой, конфликт с дочерью привёл к прекращению общения. Телеведущая сообщила, что Полина начала карьеру в медиасфере без её поддержки.

Ранее дочь Борисовой заявила о начале отношений с 35-летним продюсером Дмитрия Диброва.

Ситуация получила развитие после публикации в СМИ о новом романе Полины Аксёновой. Борисова выразила надежду, что дочь сосредоточится на профессиональном развитии.