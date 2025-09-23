Маменькин сынок: почему депутаты требуют закрыть скандальное телешоу

Шоу-бизнес

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение в Министерство культуры РФ. Парламентарий потребовала провести проверку телешоу "Маменькин сынок", выходящего на телеканале "Ю".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зависший телевизор

Как сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня", в обращении депутат просит оценить соответствие программы государственной политике по укреплению семейных ценностей.

"На мой взгляд, после просмотра такой программы желание выйти замуж у девушек пропадает надолго", — заявила Буцкая.

Парламентарий указала, что в проекте демонстрируются конфликтные ситуации в парах, проживающих с родителями мужа. По мнению депутата, такой контент вызывает озабоченность в контексте поддержки института семьи.

Ранее Буцкая уже выступала с критикой подобных форматов, поддержав запрет шоу "Мама в 16" на том же телеканале. Программа "Маменькин сынок" выходит в эфир с начала сентября и показывает работу психолога с участниками конфликтов.