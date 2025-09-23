Москва стала свидетелем: Дима Масленников и Клава Кока дали повод заговорить об их романе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Поклонники пристально следят за развитием событий между известным блогером Димой Масленниковым и популярной певицей Клавой Кокой. Несмотря на их неоднократные заявления об исключительно дружеских отношениях, совместные появления на публике продолжают подпитывать слухи о возможном романе. Как сообщает Super, их заметили в одном из московских ресторанов, где они ужинали в тёплой и непринуждённой обстановке.

Хотя пара вела себя сдержанно, очевидцы отметили некоторые моменты, которые заставили задуматься. В частности, певица, казалось, избегала проявления нежности со стороны блогера, возможно, стремясь избежать лишнего внимания.

В прошлом году блогер, казалось, развеял надежды фанатов на романтическую связь, подчеркнув отсутствие "химии" между ними, однако недавняя совместная поездка на концерт в Баку и последующая публикация певицы с неоднозначной подписью вновь разожгли интерес к их отношениям.

Дополнительным поводом для спекуляций стало недавнее признание блогера о том, что его сердце несвободно. Хотя имя избранницы остаётся в секрете, многие фанаты уверены, что речь идёт именно о Клаве Коке, и продолжают внимательно следить за каждым их шагом, надеясь на подтверждение романтической связи.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
