Москва стала свидетелем: Дима Масленников и Клава Кока дали повод заговорить об их романе

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники пристально следят за развитием событий между известным блогером Димой Масленниковым и популярной певицей Клавой Кокой. Несмотря на их неоднократные заявления об исключительно дружеских отношениях, совместные появления на публике продолжают подпитывать слухи о возможном романе. Как сообщает Super, их заметили в одном из московских ресторанов, где они ужинали в тёплой и непринуждённой обстановке.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клава Кока

Хотя пара вела себя сдержанно, очевидцы отметили некоторые моменты, которые заставили задуматься. В частности, певица, казалось, избегала проявления нежности со стороны блогера, возможно, стремясь избежать лишнего внимания.

В прошлом году блогер, казалось, развеял надежды фанатов на романтическую связь, подчеркнув отсутствие "химии" между ними, однако недавняя совместная поездка на концерт в Баку и последующая публикация певицы с неоднозначной подписью вновь разожгли интерес к их отношениям.

Дополнительным поводом для спекуляций стало недавнее признание блогера о том, что его сердце несвободно. Хотя имя избранницы остаётся в секрете, многие фанаты уверены, что речь идёт именно о Клаве Коке, и продолжают внимательно следить за каждым их шагом, надеясь на подтверждение романтической связи.