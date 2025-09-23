Всё кончено? Майли Сайрус намекнула на уход со сцены – что случилось

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:08
Шоу-бизнес

Певица Майли Сайрус заявила о возможном уходе из шоу-бизнеса. Беседа прошла при участии другой голивудской звезды, актрисы Памелы Андерсон.

Майли Сайрус
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Майли Сайрус

Исполнительница призналась, что начала карьеру в 11 лет и никогда не останавливалась.

"Я прыгнула в поезд в 11 лет и не сходила с него", — пояснила Сайрус в интервью журналу CR Fashion Book.

Она отметила, что только сейчас переосмысливает свой выбор. Певица подчеркнула, что не боится возможных изменений.

"Я не боюсь дня, когда это перестанет интересовать меня. Может наступить сезон, когда всё это больше не будет меня волновать, и это нормально", — заявила звезда.

Андерсон поддержала коллегу, отметив, что творческое начало останется с ней всегда. В рамках беседы Сайрус также рассказала о выходе делюкс-версии альбома Something Beautiful.

Обновлённая пластинка включает трек "Secrets", посвящённый отцу певицы. Работа над записью велась при участии участников группы Fleetwood Mac.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
