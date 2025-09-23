Загадка изменившейся внешности Даны Борисовой раскрыта: на этот раз дело не в пластике

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:06
Шоу-бизнес

После недавнего появления на телевидении внешность Даны Борисовой вызвала бурную реакцию в Сети. Зрители отметили изменения, предположив, что телеведущая вновь прибегла к пластической хирургии, однако Дана поспешила развеять эти слухи, объяснив в интервью Woman.ru, что дело вовсе не в подтяжке лица, а в неудачном ракурсе съёмки.

Фотоаппарат
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фотоаппарат

Борисова призналась, что давно научилась игнорировать критику в интернете, ориентируясь лишь на мнение близких и авторитетных для неё людей. В частности, она отметила комплимент от Андрея Малахова, который похвалил её внешний вид во время съёмок его программы.

По словам Даны, в Сеть попали неудачные скриншоты, искажающие её реальный облик. В качестве доказательства она предоставила фотографии, сделанные в той же студии, но с других ракурсов, где она выглядит иначе.

Кроме того, телеведущая предположила, что причиной отёчности на лице могла стать процедура биоревитализации, которую она сделала непосредственно перед съёмками.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
