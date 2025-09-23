У Леонида Агутина скорбь: что говорит Лариса Долина о связи артиста с матерью

Леонид Агутин сейчас переживает тяжёлые времена, связанные с утратой своей матери Людмилы Леонидовны, которая ушла из жизни после долгой болезни. В этот непростой период его поддерживают коллеги по сцене, многие из которых понимают, как сложно справляться с потерей родителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина

Лариса Долина, одна из близких друзей артиста, отметила, что потеря матери — это одна из самых болезненных утрат, с которыми может столкнуться человек. Она подчеркнула, что у Леонида и его мамы была особая связь, певец всегда ценил её поддержку и любовь.

"Она была для него очень многим. Она дала ему свет, она дала ему жизнь, ощущение счастья и свободы. Они были очень близки. Поэтому, конечно, для него это серьёзная и очень страшная потеря", — приводит слова Долиной mk.ru.

Артистка выразила надежду, что Леонид сможет справиться с горем, хотя осознание того, что его мамы больше нет, будет даваться нелегко.

"Я желаю ему перенести всё это как можно более спокойнее, как может сделать такой сильный мужчина, каким является Лёня", — добавила Долина.