Я в ужасе: Полина Гагарина призналась, почему ей тяжело помогать дочке с домашними заданиями

Певица Полина Гагарина в шоке от необходимости делать уроки с дочкой Мией, которая пошла в этом году во второй класс.

Певица Полина Гагарина с дочкой

Гагарина опубликовала в социальных сетях видео, на котором она делает уроки с наследницей. По вечерам звезде приходится перевоплощаться в обычную родительницу с обязанностью контролировать процесс выполнения домашнего задания.

Исполнительница хита "Спектакль окончен" не стала скрывать, что задачи по математике для второго класса даются ей с большим трудом.

"От математики я в ужасе. С пятого раза только поняла о чём речь", — призналась знаменитость.

На видео с дочкой она делает уроки по русскому языку.

8-летняя Мия — девочка начитанная. Это периодически доказывает её отец, фотограф Дмитрий Исхаков. Он задаёт наследнице сложные вопросы по истории, географии, биологии, и Мия отчётливо выдаёт ответы, добавляя в конце: "Это элементарно, папочка".

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).

