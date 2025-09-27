Выстрелы, измены и любовь: чем закончился голливудский роман Мадонны и Шона Пенна

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:32
Шоу-бизнес

История любви американской певицы Мадонны и звезды экрана Шона Пенна — это настоящий голливудский блокбастер, где страсть, скандалы и бурные примирения шли рука об руку. Их отношения, вспыхнувшие в 1985 году на съёмках клипа "Material Girl", были подобны вихрю. Она — уже состоявшаяся звезда, он — подающий надежды актёр, оба — яркие и темпераментные. Их притяжение было мгновенным и неудержимым.

Мадонна
Фото: flickr.com by chrisweger, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мадонна

Свадьба, сыгранная в день рождения певицы, 16 августа, стала событием, которое запомнилось всем. Однако попытка провести церемонию в узком кругу провалилась из-за назойливых папарацци. Шон Пенн, известный своим буйным нравом, не сдержался и открыл стрельбу в воздух, чтобы отогнать журналистов. Позже он признавался, что преследование со стороны прессы вызывало у него самые мрачные мысли.

Мадонну, в свою очередь, привлекал именно этот неукротимый характер Шона. Она восхищалась его мужественностью, но не могла игнорировать его ревность и вспыльчивость. Во время съёмок фильма "Шанхайский сюрприз" Шон мог лично контролировать сцены с участием жены вплоть до того, что разбивал камеры, если ему не нравились ракурсы. Его агрессивность, усугубляемая пристрастием к алкоголю, часто находила отклик в провокациях самой Мадонны, которая не стеснялась заводить романы на стороне, например, с Джоном Кеннеди-младшим.

Их союз, полный страстей и измен, не мог закончиться тихо. Расставание после четырёх лет брака породило множество слухов. По одной из версий, Шон ворвался в дом Мадонны, угрожал ей пистолетом и оставил привязанной к стулу. Более правдоподобной кажется история о ссоре, произошедшей после того, как пьяный Шон пришёл к Мадонне домой. Певица обратилась в полицию с заявлением об избиении, но позже отозвала его. Лишь спустя годы Мадонна призналась, что её обвинения были ложными.

Как пишет The Voice, несмотря на всю драму, их связь, кажется, не угасла. Даже спустя годы, в 2016 году, Мадонна призналась, что до сих пор любит Шона Пенна. Их история — это яркое напоминание о том, что настоящая любовь может быть непредсказуемой, бурной и незабываемой, даже если она приносит боль.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
