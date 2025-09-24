У Арсения — юбилей: Яна Рудковская показала кадры патриотического завтрака с сыном в особый день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:12
Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская устроила русский завтрак для сына Арсения с очаровательными деталями, включая самовар и хохломскую посуду. 

Сын Яны Рудковской Арсений
Фото: Инстаграм Яны Рудковской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сын Яны Рудковской Арсений

Рудковская опубликовала в социальных сетях фото со своим четвёртым сыном. Продюсер нарядила наследника в русский-народный костюм и накрыла для него стол с самоваром и деревянной посудой, расписанной под хохлому. Сам завтрак ребёнка состоял из оладьев и чая.

"Осенний завтрак в русском стиле с мимишным Арсюшей, у которого через 2 дня первый юбилей — 5 лет", — написала Яна под фотографиями.

Рудковская уделяет большое внимание эстетике своего дома. Она периодически устраивает завтраки в разных тематиках, используя при этом красивую посуду, которую она коллекционирует.

Ранее продюсер похвасталась королевским интерьером своего дома со старинной мебелью. Она отметила, что предметы интерьера они с мужем, фигуристом Евгением Плющенко, скупали в Европе на аукционах. Продюсер гордится тем, что возвращает в Россию антиквариат, который был вывезен из нашей страны много лет назад.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
