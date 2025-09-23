Вечеринка не просто так: Собчак объяснила связь между тусовкой в стиле нулевых и новым пентхаусом

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак сообщила о приобретении пентхауса в элитном жилом комплексе на Дмитровском шоссе в Москве. Информация о сделке появилась в Telegram-канале журналистки 22 сентября.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ксении Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Собчак

Собчак намекнула на покупку, комментируя тематическую вечеринку Prime Era, прошедшую в новом жилье.

"Я ведь в этом доме тоже живу, вечеринка не просто так", — отметила телеведущая, уточнив, что теперь соседствует с блогером Натальей Давыдовой.

Мероприятие было оформлено в стилистике нулевых годов с соответствующей цветовой гаммой и музыкальным сопровождением. Гостей развлекали диско-шарами и трансляциями клипов эпохи расцвета российского шоу-бизнеса.

Вечеринка стала отсылкой к периоду, когда Собчак была одной из самых заметных персон московской светской жизни.

Недвижимость приобретена в престижном комплексе, пользующемся популярностью у медийных лиц.