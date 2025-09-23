Вечеринка не просто так: Собчак объяснила связь между тусовкой в стиле нулевых и новым пентхаусом

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак сообщила о приобретении пентхауса в элитном жилом комплексе на Дмитровском шоссе в Москве. Информация о сделке появилась в Telegram-канале журналистки 22 сентября.
Собчак намекнула на покупку, комментируя тематическую вечеринку Prime Era, прошедшую в новом жилье.
"Я ведь в этом доме тоже живу, вечеринка не просто так", — отметила телеведущая, уточнив, что теперь соседствует с блогером Натальей Давыдовой.
Мероприятие было оформлено в стилистике нулевых годов с соответствующей цветовой гаммой и музыкальным сопровождением. Гостей развлекали диско-шарами и трансляциями клипов эпохи расцвета российского шоу-бизнеса.
Вечеринка стала отсылкой к периоду, когда Собчак была одной из самых заметных персон московской светской жизни.
Недвижимость приобретена в престижном комплексе, пользующемся популярностью у медийных лиц.
