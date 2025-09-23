Вино и сахар под запретом: Юлия Высоцкая экстренно меняет рацион – вот что случилось

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая сообщила о начале осенней программы оздоровления организма. В Telegram-канале она подробно описала новый режим питания и физической активности.

Фото: commons.wikimedia.org by YogaChoice, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Юлия Высоцкая

Артистка отказалась от кофе, сахара и вина, сделав акцент на овощах и правильных жирах.

"С сегодняшнего дня я на "Перезагрузке". Те, кто давно со мной, знают, что это определённый тип питания и физической нагрузки", — пояснила Высоцкая.

В программу включены щадящие тренировки: пилатес, растяжка и ходьба. Питание предполагает небольшие порции и лёгкие ужины в виде супов-пюре. Высоцкая также спросила подписчиков об их подготовке к холодному сезону.

Актриса известна приверженностью здоровому образу жизни — она регулярно практикует разгрузочные дни и избегает пластических вмешательств. Осенняя "перезагрузка" стала для Высоцкой традиционной практикой перехода к зимнему сезону.

Программа следует принципам, которых телеведущая придерживается на протяжении многих лет. Ранее она неоднократно подчёркивала важность естественного подхода к сохранению здоровья и внешности.