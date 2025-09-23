Коррупция до небес: Юрия Лозу поразила конфискованная сумма у экс-мэра Владивостока

Певца Юрия Лозу потрясла найденная у бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарёва космическая сумма денег. Артист задался вопросом о психологических аспектах коррупции.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Деньги банка

Лоза прокомментировал новость о том, что у экс-мэра Владивостока конфисковали 79 миллиардов рублей по решению Тверского суда города Москвы.

Автор и исполнитель хита "Плот" уверен, что эти деньги были украдены у россиян. Он поражён масштабами казнокрадства и большими аппетитами чиновников.

"А можно ли истратить за одну жизнь такое огромное количество бабла?" — задался вопросом Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Певец признал, что после покупки недвижимости и дорогих авто всё равно остаются средства при таких сбережениях.

"Всё равно больше миллиарда не просадить. Зачем тогда воровать остальные 78, какой в этом смысл?" — недоумевает артист.

Лоза считает, что чиновники чрезмерно увлекаются самим процессом кражи средств и не могут остановиться.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

