Сбежать от будущего олигарха: Наталья Штурм вспомнила, как оставила Абрамовича на выпускном

1:21
Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм рассказала о своих юношеских отношениях с бизнесменом Романом Абрамовичем. По словам артистки, они вместе учились в школе, где будущий олигарх проявлял к ней симпатию.

Наталья Штурм
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Наталья Штурм

Штурм подробно описала случай на выпускном вечере, когда она предпочла общество другого молодого человека.

"Чтобы провести вечер с ним, пришлось сбежать по пожарной лестнице и прыгать с последних ступеней. А Рома Абрамович видел мой побег, но остался как приличный и дисциплинированный школьник", — вспомнила певица.

Артистка в разговоре с изданием "Абзац" отметила, что не жалеет о своём выборе, поскольку всегда ставила на первое место чувства. После школы она вышла замуж за Евгения Калинцева, с которым сбежала с того самого выпускного.

Сейчас Штурм находится в отношениях с массажистом Сергеем, который младше её на 25 лет. Ранее пара сыграла постановочную свадьбу в рамках телешоу.

Певица также прокомментировала слухи о возможном посвящении песни "Школьный роман" Абрамовичу, не подтвердив эту информацию.

Наталья Штурм была замужем три раза. Свою текущую связь она характеризует как серьёзные отношения, несмотря на значительную разницу в возрасте.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
