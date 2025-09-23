Свет в замке: в Госдуме заинтересовались недвижимостью Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*

Представители Госдумы не понимают, почему в замке Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* до сих пор есть электричество, несмотря на солидные долги по ЖКХ.

Фото: commons.wikimedia.org by Igorkhait, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Замок Аллы Пугачевой в деревне Грязи

В замке певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* давно следовало бы отключить электроэнергию с учётом накопившихся долгов за коммунальные услуги, которые достигли полумиллиона рублей.

Такое мнение высказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Ранее Галкин* показал сына и дочь в день рождения детей.

Стало известно, что в производстве московского Черемушкинского суда имеется иск о неуплате за свет знаменитых владельцев замках в Московской области.

"Удивительно, как вообще долг такого размера мог накопиться без отключения электричества. Поставщик может начать процесс отключения с первого дня просрочки", — цитирует слова Разворотневой сайт aif.ru.

Разворотнева отметила, что владельцев недвижимости обязаны предупредить о прекращении подачи электроэнергии за 10 дней. После этого в дом прекращают поставлять электричество.

Подготовка дела к судебному разбирательству по долгам за замок в деревне Грязь состоится 25 сентября.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом