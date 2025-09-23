Любовь между Москвой и Барселоной: ведущая Матч ТВ раскрыла секрет семейного счастья на расстоянии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:17
Шоу-бизнес

Телеведущая "Матч ТВ" Ольга Петрикова впервые прокомментировала отношения с гандбольным тренером Константином Игропуло. Пара поддерживает роман на расстоянии уже несколько лет.

Ольга Петрикова
Фото: Telegram by Telegram-канал Ольги Петриковой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ольга Петрикова

Из-за работы Игропуло в испанской "Барселоне" партнёрам приходится встречаться во время визитов друг к другу. Петрикова отметила, что они воспитывают пятерых детей от предыдущих браков.

"Лето или зимние каникулы всегда проводим вместе с его и моими детьми", — пояснила телеведущая в разговоре с "Леди.Mail".

Ольга Петрикова сознательно ограничивает публичность личной жизни.

"Мои отношения — это нечто сокровенное, что мне хочется беречь и скрывать от чужих глаз", — объяснила она редкие совместные фото в соцсетях.

На вопрос о возможном замужестве ведущая ответила, что не планирует менять текущий статус отношений. По её словам, сейчас она чувствует себя "максимально свободной ментально", несмотря на сложности дистанционного формата.

Петрикова выразила надежду, что после окончания контракта в Испании Игропуло рассмотрит предложения о работе в России. Это позволит паре сократить расстояние, которое осложняет их отношения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
