Тайна дружбы бывших: почему Айза назвала Гуфа самым любимым экс-мужем

1:18
Шоу-бизнес

Блогер Айза публично поздравила рэпера Гуфа с днём рождения и назвала его самым любимым бывшим мужем.

Рэпер Гуф с семьёй
Фото: Инстаграм Айзы Долматовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рэпер Гуф с семьёй

Айза опубликовала в социальных сетях серию фото и видео, на которых экс-возлюбленные запечатлены всей большой семьёй. Блогер поддерживает хорошие отношения с бывшим мужем и отцом своего старшего ребёнка.

"Бабулечка наша! Любимый папуля и мой самый любимый бывший муж из всех! Сегодня твой день рождения и я рада, что мы не в ссоре и я могу тебя поздравить на весь честной интернет", — написала Айза.

Звезда интернета отметила, что ей удаётся уже несколько лет не ругаться с Гуфом, благодаря чему их общение стало "тёплым и уютным". Айза заметила прогресс в жизни музыканта, который постоянно оказывается в центре скандалов и конфликтов.

Обратила внимание Айза и на детскую непосредственность бывшего мужа.

"Ты огромная часть моей жизни, ты подарил мне сына и научил очень многому, даже тому, что делать не надо поэтому я буду любить тебя даже, когда кто-то из нас будет на небе", — высказалась блогер.

Айза познакомила Гуфа со своим бойфрендом Степаном Кузьменко, который младше возлюбленной на 10 лет. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
