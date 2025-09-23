Тайна дружбы бывших: почему Айза назвала Гуфа самым любимым экс-мужем

Блогер Айза публично поздравила рэпера Гуфа с днём рождения и назвала его самым любимым бывшим мужем.

Рэпер Гуф с семьёй

Айза опубликовала в социальных сетях серию фото и видео, на которых экс-возлюбленные запечатлены всей большой семьёй. Блогер поддерживает хорошие отношения с бывшим мужем и отцом своего старшего ребёнка.

"Бабулечка наша! Любимый папуля и мой самый любимый бывший муж из всех! Сегодня твой день рождения и я рада, что мы не в ссоре и я могу тебя поздравить на весь честной интернет", — написала Айза.

Звезда интернета отметила, что ей удаётся уже несколько лет не ругаться с Гуфом, благодаря чему их общение стало "тёплым и уютным". Айза заметила прогресс в жизни музыканта, который постоянно оказывается в центре скандалов и конфликтов.

Обратила внимание Айза и на детскую непосредственность бывшего мужа.

"Ты огромная часть моей жизни, ты подарил мне сына и научил очень многому, даже тому, что делать не надо поэтому я буду любить тебя даже, когда кто-то из нас будет на небе", — высказалась блогер.

Айза познакомила Гуфа со своим бойфрендом Степаном Кузьменко, который младше возлюбленной на 10 лет.