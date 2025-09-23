Кушанашвили сорвался: журналист едко уколол Шамана после предложения присвоить ему почётное звание

Журналист Отар Кушанашвили резко отреагировал на инициативу депутата Госдумы Андрея Свинцова о присвоении певцу Шаману (настоящее имя — Ярослав Дронов) звания народного артиста РФ.

Фото: spravedlivo.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International SHAMAN

Поводом для дискуссии стало предложение парламентария, озвученное накануне. Свинцов заявил, что Дронов заслуживает высшего творческого звания благодаря активной гражданской позиции и международной деятельности.

Кушанашвили категорически не согласился с данной инициативой. В своём Telegram-канале журналист использовал резкие формулировки.

"Товарищ Свинцов, у Вас очень странное чувство юмора. Парню не звание нужно, а оплеуха и терапия", — оставил он эмоциональный комментарий.

Ситуация развивается на фоне недавнего выступления Шамана на песенном конкурсе "Интервидение-2025", где певец отказался от участия в борьбе за победу. Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе и среди зрителей.

