Дизайнерское платье и торжество в красных тонах: Лазарев показал яркие кадры с дня рождения дочки

1:00
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев устроил своей дочке Анне незабываемый праздник в честь её дня рождения.

Певец Сергей Лазарев с детьми
Фото: Телеграм-канал Сергея Лазарева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Сергей Лазарев с детьми

Лазарев опубликовал в социальных сетях серию ярких и красочных снимков со дня рождения наследницы, которая в этом году стала первоклассницей.

"Всей семьёй отметили 7-летие Анюты! Моя звёздочка, будь счастлива! Пусть жизнь будет сладкой, как этот торт. Сластёна моя", — написал артист под кадрами.

Лазарев отметил, что нарядил наследницу в дизайнерское розовое платье от дизайнера Саши Ким.

Торжество было оформлено в красных, золотых и белых тонах. Торт для девочки кондитеры украсили фигурками миньонов из мультфильма "Гадкий я".

Ранее Лазарев разместил снимки, на которых можно проследить, как взрослела его дочка. На фото Аня запечатлена как совсем младенцем, так и школьницей.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
