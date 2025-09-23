41-летняя Мизулина выходит замуж за Шамана? Роскошное кольцо породило волну слухов

Шоу-бизнес

Екатерина Мизулина и певец Шаман (Ярослав Дронов) появились вместе на московской премьере фильма "Август". Пристальное внимание публики привлекло новое украшение на руке 41-летней общественницы.

Фото: Telegram / Екатерина Мизулина is licensed under Public domain SHAMAN и Мизулина

На безымянном пальце Мизулиной заметили кольцо с крупным камнем. Это породило предположения о возможной помолвке пары, которая официально подтвердила отношения весной 2025 года.

Представители пары пока не комментируют слухи. Ранее Шаман уклончиво отвечал на вопросы о свадьбе, называя их с Мизулиной "неразлучниками".

Отношения главы "Лиги безопасного интернета" и музыканта продолжают развиваться публично. Если слухи подтвердятся, этот брак станет первым для Мизулиной и третьим для Шамана.

Некоторые наблюдатели продолжают считать роман пиар-проектом. Критики указывают на разницу в возрасте и публичные обвинения в адрес Мизулиной со стороны Ксении Собчак.