Вечернее шоу Джимми Киммела возвращается: молчание прервано, названа дата эфира

Вечернее шоу Джимми Киммела возвращается в эфир телеканала ABC 30 сентября. Решение о возобновлении программы принято после временной приостановки выпусков.
Перерыв в вещании был связан с высказываниями ведущего в адрес консервативного активиста Чарли Кирка. Представители компании Disney, владеющей каналом ABC, пояснили причины своего решения.
"Мы приняли решение приостановить производство сериала, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации в столь эмоциональный для нашей страны момент", — заявили в компании.
После проведённых внутренних консультаций руководство приняло решение восстановить программу в эфирной сетке.
Ситуация со шоу Киммела развивается на фоне общего изменения ландшафта вечерних телепрограмм в США. Ранее канал CBS закрыл программу Стивена Кольбера, известного критикой Дональда Трампа.
