Вечернее шоу Джимми Киммела возвращается: молчание прервано, названа дата эфира

0:58
Шоу-бизнес

Вечернее шоу Джимми Киммела возвращается в эфир телеканала ABC 30 сентября. Решение о возобновлении программы принято после временной приостановки выпусков.

Джимми Киммел
Фото: commons.wikimedia.org by Erin Scott, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джимми Киммел

Перерыв в вещании был связан с высказываниями ведущего в адрес консервативного активиста Чарли Кирка. Представители компании Disney, владеющей каналом ABC, пояснили причины своего решения.

"Мы приняли решение приостановить производство сериала, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации в столь эмоциональный для нашей страны момент", — заявили в компании.

После проведённых внутренних консультаций руководство приняло решение восстановить программу в эфирной сетке.

Ситуация со шоу Киммела развивается на фоне общего изменения ландшафта вечерних телепрограмм в США. Ранее канал CBS закрыл программу Стивена Кольбера, известного критикой Дональда Трампа.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
