Давит на жалость: Мария Погребняк разоблачила ложь Полины Дибровой на интервью

Блогер Мария Погребняк усомнилась в честности рассказа блогера и модели Полины Дибровой о происхождении её синяков под глазами.

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва
Фото: Телеграм-канал Полины Дибровой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва

Диброва в интервью Андрею Малахову рассказала жуткую историю о том, что она на волне нападок и хейта так сильно распереживалась, что упала в обморок. Результатом падения, по словам супруги телеведущего Дмитрия Диброва, стали синяки под глазами.

"Посмотрела интервью Дибровой у Малахова. История с обмороком и синяком выглядит крайне неправдоподобно", — написала Погребняк в своём Telegram-канале.

Блогер предположила, что синяки у Полины возникли после процедуры нижней блефаропластики.

Мария считает, что Полина попыталась вызвать у публики чувство жалости, однако получилось это крайне неудачно. Зрители увидели неискренность в словах Дибровой.

"Вышло настолько театрально и фальшиво, что вызывает обратную реакцию. Таким образом Полина только усугубляет ситуацию", — выразила своё мнение блогер.

Ране Полина Диброва обвинила свою бывшую подругу Елену Товстик в желании сблизиться с Дмитрием Дибровым. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
