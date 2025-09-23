Давит на жалость: Мария Погребняк разоблачила ложь Полины Дибровой на интервью

Блогер Мария Погребняк усомнилась в честности рассказа блогера и модели Полины Дибровой о происхождении её синяков под глазами.
Диброва в интервью Андрею Малахову рассказала жуткую историю о том, что она на волне нападок и хейта так сильно распереживалась, что упала в обморок. Результатом падения, по словам супруги телеведущего Дмитрия Диброва, стали синяки под глазами.
"Посмотрела интервью Дибровой у Малахова. История с обмороком и синяком выглядит крайне неправдоподобно", — написала Погребняк в своём Telegram-канале.
Блогер предположила, что синяки у Полины возникли после процедуры нижней блефаропластики.
Мария считает, что Полина попыталась вызвать у публики чувство жалости, однако получилось это крайне неудачно. Зрители увидели неискренность в словах Дибровой.
"Вышло настолько театрально и фальшиво, что вызывает обратную реакцию. Таким образом Полина только усугубляет ситуацию", — выразила своё мнение блогер.
Ране Полина Диброва обвинила свою бывшую подругу Елену Товстик в желании сблизиться с Дмитрием Дибровым.
Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.