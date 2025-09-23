Бюстгалтер пуля и стиль нулевых: что произошло на масштабной вечеринке Ксении Собчак

Журналистка Ксения Собчак устроила самую масштабную тусовку звёзд со времён "голой вечеринки".

Фото: Инстаграм Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Журналистка Ксения Собчак, певец Прохор Шаляпин, рэпер Тимати

Собчак собрала большое число российских знаменитостей на своём празднике, стилизованном под вечеринку 2000-х годов.

Хозяйка мероприятия повторила своё коронный танец с рэпером Тимати под песню "Танцуй со мной". Собчак нарядилась в платье с бюстгалтером "пуля" и меха.

Дресс-кодом на празднике были наряды в стиле "нулевых". Участники тусовки были эффектно одеты и скромно скрывали все пикантные места за одеждой.

На вечеринке присутствовали певица Ольга Бузова, телеведущий Андрей Малахов, певец Прохор Шаляпин. Приглашённой звездой стала певица Татьяна Буланова со своей знаменитой подтанцовкой.

"Приехали всем шоу-бизнесом в гости к Ксюше на новоселье в стиле вечеринки 2000-х. Добрая атмосфера и любимая певица на сцене. Ксюша, спасибо за вечер! Обожаю", — написал под кадрами с тусовки Прохор Шаляпин.

Внимательные интернет-пользователи обратили внимание на то, что никто из участников скандальной вечеринки на праздник не пришёл. Так, не было поп-короля Филиппа Киркорова, певицы Лолиты Милявской, певца Димы Билана, телеведущей Ольги Орловой, блогера Насти Ивлеевой.