Маша Распутина вышла замуж спустя 25 лет совместной жизни — её отношение к мужу резко поменялось

1:10
Шоу-бизнес

61-летняя певица Маша Распутина и её давний партнёр, бизнесмен Виктор Захаров, наконец-то решили узаконить свой союз. Пара прожила вместе четверть века без официальной регистрации брака, а теперь они стали законными супругами.

Маша Распутина
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маша Распутина

Как рассказал сам Виктор Захаров изданию mk.ru, торжество прошло в формате дружеской вечеринки с близкими друзьями. Для этого знаменательного события Маша Распутина выбрала элегантное белое платье, а её избранник предпочёл классический костюм.

"Мария не хотела афишировать", — отметил Захаров.

По словам супруга артистки, после официальной регистрации брака в чувствах певицы произошли перемены.

"Она стала любить меня ещё больше. Я это чувствую", — поделился бизнесмен.

Маша Распутина опубликовала трогательные фото со свадьбы в своих социальных сетях, и поклонники активно поздравляют любимую исполнительницу с этим важным событием. Стоит отметить, что, несмотря на отсутствие официальной регистрации, пара когда-то прошла обряд венчания в церкви.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
