61-летняя певица Маша Распутина и её давний партнёр, бизнесмен Виктор Захаров, наконец-то решили узаконить свой союз. Пара прожила вместе четверть века без официальной регистрации брака, а теперь они стали законными супругами.
Как рассказал сам Виктор Захаров изданию mk.ru, торжество прошло в формате дружеской вечеринки с близкими друзьями. Для этого знаменательного события Маша Распутина выбрала элегантное белое платье, а её избранник предпочёл классический костюм.
"Мария не хотела афишировать", — отметил Захаров.
По словам супруга артистки, после официальной регистрации брака в чувствах певицы произошли перемены.
"Она стала любить меня ещё больше. Я это чувствую", — поделился бизнесмен.
Маша Распутина опубликовала трогательные фото со свадьбы в своих социальных сетях, и поклонники активно поздравляют любимую исполнительницу с этим важным событием. Стоит отметить, что, несмотря на отсутствие официальной регистрации, пара когда-то прошла обряд венчания в церкви.
ВСУ уже три недели отступают под ударами ВС РФ на днепропетровском и запорожском направлениях. Украинские источники определяют их как наиболее опасные.