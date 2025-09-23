Маша Распутина вышла замуж спустя 25 лет совместной жизни — её отношение к мужу резко поменялось

61-летняя певица Маша Распутина и её давний партнёр, бизнесмен Виктор Захаров, наконец-то решили узаконить свой союз. Пара прожила вместе четверть века без официальной регистрации брака, а теперь они стали законными супругами.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маша Распутина

Как рассказал сам Виктор Захаров изданию mk.ru, торжество прошло в формате дружеской вечеринки с близкими друзьями. Для этого знаменательного события Маша Распутина выбрала элегантное белое платье, а её избранник предпочёл классический костюм.

"Мария не хотела афишировать", — отметил Захаров.

По словам супруга артистки, после официальной регистрации брака в чувствах певицы произошли перемены.

"Она стала любить меня ещё больше. Я это чувствую", — поделился бизнесмен.

Маша Распутина опубликовала трогательные фото со свадьбы в своих социальных сетях, и поклонники активно поздравляют любимую исполнительницу с этим важным событием. Стоит отметить, что, несмотря на отсутствие официальной регистрации, пара когда-то прошла обряд венчания в церкви.