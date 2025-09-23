Самоирония и эпатаж: Ксения Собчак в восторге от новой звезды российского шоу-бизнеса

Ксения Собчак выразила свой восторг по поводу песни Марго Овсянниковой "Кукареку". В своём Telegram-канале журналистка отметила, что певица не боится быть дерзкой и прокладывает себе путь в шоу-бизнесе, в то время как другие остаются в тени.

Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ксения Собчак

Собчак уверена, что эпатажная пиар-кампания Овсянниковой, направленная на создание вирусного контента, сработала на все сто процентов.

"Ну, давайте так: пиар-стратегия про "сначала всех бесить", потом "создать вирусный продукт", и вот мы уже все напеваем мемное "ку-ку-кареку" — реально же круто работает", — написала Ксения.

Особо Собчак подчеркнула органичность и самоиронию, присущие Марго, что, по её мнению, является большой редкостью для российского шоу-бизнеса.

Впечатлил Собчак и клип Овсянниковой с рэпером Lil Pump. Она отметила высокое качество видео и выразила уверенность в большом будущем певицы.

"Вот увидите", — заключила Собчак.