Самоирония и эпатаж: Ксения Собчак в восторге от новой звезды российского шоу-бизнеса

Ксения Собчак выразила свой восторг по поводу песни Марго Овсянниковой "Кукареку". В своём Telegram-канале журналистка отметила, что певица не боится быть дерзкой и прокладывает себе путь в шоу-бизнесе, в то время как другие остаются в тени.
Собчак уверена, что эпатажная пиар-кампания Овсянниковой, направленная на создание вирусного контента, сработала на все сто процентов.
"Ну, давайте так: пиар-стратегия про "сначала всех бесить", потом "создать вирусный продукт", и вот мы уже все напеваем мемное "ку-ку-кареку" — реально же круто работает", — написала Ксения.
Особо Собчак подчеркнула органичность и самоиронию, присущие Марго, что, по её мнению, является большой редкостью для российского шоу-бизнеса.
Впечатлил Собчак и клип Овсянниковой с рэпером Lil Pump. Она отметила высокое качество видео и выразила уверенность в большом будущем певицы.
"Вот увидите", — заключила Собчак.
